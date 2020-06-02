Общество

Пскович в составе команды клуба «Что? Где? Когда?» сразится с телезрителями

Четвертая игра летней серии «Что? Где? Когда?» состоится на Первом канале в воскресенье, 7 июня, в 22.00, сообщается в официальном профиле телевизионного клуба ВКонтакте.

Фото: телеклуб «Что? Где? Когда?»

С телезрителями сразится команда Балаша Касумова. В ее составе играет уроженец Пскова, выпускник Псковского технического лицея Сергей Николенко. Cреди его соратников-знатоков: Дмитрий Авдеенко, Елизавета Овдеенко, Анастасия Шутова, Юлия Лазарева и капитан команды — Михаил Скипский.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в составах команд возможны изменения», - отмечается в сообщении.

Отметим, Сергей Николенко - российский игрок телеклуба «Что? Где? Когда?». Также играет в спортивную версию «Что? Где? Когда?», чемпион мира (2015, 2017). Является сотрудником лаборатории математической логики Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН, лаборатории интернет-исследований Высшей школы экономики, преподаёт в Академическом университете РАН. Директор по научным исследованиям (Chief Research Officer) платформы Neuromation.