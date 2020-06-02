Общество

Количество зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 1066 человек

Количество зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 1066 человек.

Как сообщил в своем Инстаграм-аккаунте глава региона Михаил Ведерников, за последние сутки было зафиксировано 112 новых случаев.

Прежде всего, за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: «Великолукский мясокомбинат» и Моринский психоневрологический интернат.

«Понятно, что необходимость оперативно проверить все контактные лица потребовала значительные дополнительные лабораторные мощности для тестирования», - отметил губернатор.

По его словам, порядка 300 тестов были дополнительно направлены в Санкт-Петербург для обработки, и сегодня пришли их результаты. Поэтому больше половины из новых случаев сегодня – это итоги двух проведённых эпидрасследований.

«По обоим перечисленным очагам мы активно работаем в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Ведутся служебные проверки, определяются нарушители противовирусных мер безопасности. Также нужно помнить, что хотя волна заболевших после майских праздников уже сходит на нет, единичные случаи из различных районов все ещё остаются следствием неосмотрительного поведения на улицах. Они равномерно распределились практически по всем муниципалитетам, где добавились от 1 до 3 новых заболевших», - подчеркнул Михаил Ведерников.