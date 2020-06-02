Общество

Потенциально опасный астероид приближается к Земле

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) сблизится с Землей в субботу. Его размер которого оценивается в 250—570 метров, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

На минимальном расстоянии от планеты он пролетит 6 июня в 6.20 мск. В этот раз ученые не прогнозируют столкновение астероида с Землей, поскольку он пройдет он нее в 13 раз дальше, чем орбита Луны, пишет РИА Новости.

В то же время астероид считается потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.

Астероид обнаружен в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.