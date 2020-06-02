297 человек заболели коронавирусом в Пскове

297 человек заразились COVID-19 в Пскове, 154 – в Великих Луках. На третьем месте по числу заболевших коронавирусом в регионе сегодня находится Островский район – 100 случаев. Такие данные опубликовал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Статистика по другим районам:
Псковский – 82
Порховский – 71
Дновский – 51
Невельский – 48
Великолукский – 41
Плюсский – 34
Новосокольнический – 32
Гдовский – 29
Опочецкий – 25
Дедовичский – 18
Стругокрасненский – 16
Палкинский – 13
Себежский – 13
Печорский – 11
Пустошкинский – 6
Новоржевский – 5
Локнянский – 4
Пушкиногорский – 4
Пыталовский – 4
Красногородский – 3
Бежаницкий – 2
Куньинский – 2
Усвятский – 1.