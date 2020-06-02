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Общество

Треть российских компаний планируют оптимизировать штат

03.06.2020 08:37|ПсковКомментариев: 0

36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru. В среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм. При этом оптимизация уже прошла в 45% компаний.

Фонд оплаты труда (ФОТ) уменьшился в 56% компаний: в среднем на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ увеличился, в каждой третьей — не изменился. О планах по сокращению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей — в среднем он снизится на 18%, пишет со ссылкой на исследование газета «Известия».

Количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Однако хороших работников сокращать невыгодно — их зарплаты обойдутся дешевле, чем найм и обучение новичков после кризиса, считают эксперты.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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