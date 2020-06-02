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«Очень эффектная»: Оксана Федорова в юбке с бахромой и широкополой шляпе прогулялась под дождем

Уроженка Пскова, «Мисс Вселенная» Оксана Федорова порадовала подписчиков новым фото в Инстаграм.

В 42 года Оксана Федорова по-прежнему может похвастаться точеной фигурой и гладкой кожей. Она изящно подчеркивает достоинства женственными образами. Телеведущая на сцене обычно появляется в вечерних платьях, а для выходов в свет выбирает коктейльные наряды или костюмы, пишет портал «Телепрограмма». В обычной жизни Оксана носит даже джинсы. А на новом фото девушка была запечатлена во время прогулки под дождем. Она предстала в кремовой юбке макси с бахромой и белой блузке. Наряд дополнила черная жилетка и широкополая шляпа в тон.

«Приходится мириться с дождем, ведь мы хотим радугу, правда?» — написала телеведущая.

Федорова стояла под дождем с зонтом. Она улыбалась, смотря в даль. Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Многие сравнили девушку с Мэри Поппинс. «Сказочная», «Шикарная женщина», «На Мэри Поппинс похоже», «Сама элегантность», «Вы очень эффектная, и красивая, этот дождь для вас», — прокомментировали пост подписчики.