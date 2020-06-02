Общество

Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками

2 июня группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу.

Пять месяцев обучения стражей порядка завершились знаменательным событием, которое прошло в комнате истории УМВД России по городу Пскову. Полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Присягу принял помощник начальника управления - начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову полковник внутренней службы Артур Зинин. Он пожелал собравшимся с честью и достоинством нести высокое звание стража порядка, добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Виновников торжества поздравили начальник отдельного батальона патрульно-постовой службы подполковник полиции Виктор Ежов и председатель совета ветеранов городской полиции полковник милиции в отставке Константин Марченко. Выступавшие пожелали полицейским успехов в службе, профессионального роста, верности долгу.

Теперь молодые полицейские приступят к выполнению своих обязанностей в отдельном батальоне патрульно-постовой службы и отдельной роте охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову.