Общество

Детские лагеря в Пскове планируют открыть 1 июля

В Пскове проводится организация детской летней оздоровительной кампании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, начало работы детских лагерей в связи с пандемией коронавируса и введением ограничительных мероприятий на территории области предварительно планируется в период с 1 по 15 июля.

В июле-августе 2020 года в Пскове на отдых в лагерях с дневным пребыванием выделено 805 путевок, заявки поступили на 489 путевок, свободными в настоящее время остаются 316 бесплатных путевок.

Работа лагерей с дневным пребыванием осуществляется за счет средств областного бюджета и запланированных средств из муниципального бюджета в расчёте 115 рублей в день на питание ребенка. Воспользоваться правом бесплатного пребывания в пришкольном лагере могут дети из семей в трудной жизненной ситуации, со статусом «малообеспеченные», дети работающих родителей.

В лагеря труда и отдыха выделено 145 путевок, свободны пока 28 путевок.

Записаться в лагерь дневного пребывания можно по телефону городского правления образования 29-04-64.