Общество

10 тысяч противочумных костюмов и около 100 тысяч масок доставлено в Великие Луки

В Великие Луки поступило 10 тысяч противочумных костюмов и около 100 тысяч медицинских масок, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фура со средствами защиты прибыла из Пскова. Помощь поступила от столичных медиков, которые приехали в Псковскую область в минувшие выходные для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что фуру с сертифицированными средствами защиты разгрузили на Больничной, 10 - в главном корпусе Великолукской межрайонной больницы.

«Безусловно, эта помощь очень актуальна для нас. Очень важно обеспечить наших работников необходимыми средствами защиты», - подчеркнула провизор ВМБ Ирина Питикина.

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Медики города рассчитывают, что поступивших средств защиты хватит на полтора месяца. Однако, как отметила Ирина Питикина, эти сроки напрямую связаны с развитием эпидемиологической ситуации, поэтому могут быть скорректированы.

Костюмы, в первую очередь, будут переданы в амбулаторно-поликлиническое звено. Средствами защиты также будут обеспечены медработники изоляторов и стационара, которые непосредственно работают с ковид-больными.