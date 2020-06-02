Общество

Виктор Антонов: Очень важно, что коронавирус меняет отношение людей и власти к медикам

Очень важно, что на фоне пандемии коронавируса у людей и власти меняется отношение к медиками и всей системе здравоохранения, сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании Виктор Антонов.

«Для меня вот эти сегодняшние испытания имеют очень большое значение в плане отношения общества и власти к медикам и системе здравоохранения. Мы уже забыли заслуги врачей. Ведь раньше самых различных инфекций были тысячи, если не на нашей памяти, то на памяти наших отцов и дедов точно. Мы уже забыли, что есть корь, от которой погибали люди, забыли, что была холера и чума, но медицина все побеждает. Этих инфекций сегодня мы вообще не видим. По моему мнению, сейчас обстановка должна быть абсолютно спокойной и нормальной, ничего сверхъестественного сегодня не происходит», - сказал Виктор Антонов.

Депутат пояснил, что на текущий момент новая коронавирусная инфекция еще не до конца исследована, только начинают появляться научные работы на эту тему. «Инфекция не такая уж контагиозная (заразная - прим. ред.), как ее пытаются представить. Она действительно угрожает и здоровью, и жизни людей, особенно лицам пожилого возраста. Кто только не рассказывает по телевизору и в СМИ об опасности коронавируса - артисты, кинорежиссеры, политологи. Кто только не рассказывает нам, как бороться и что делать. Дело в том, что специалистов эпидемиологов и микробиологов, к сожалению, не так много. Они говорят об этом вирусе очень осторожно. Это действительно новая инфекция, не изученная. Сейчас начинают появляться печатные и научные работы», - обратил внимание Виктор Антонов.

Спикер выразил уверенность в том, что медики не скрывают никаких диагнозов, что все подобные разговоры являются слухами.

«Очень много разговоров идет о смерти от вируса. Говорят, что кто-то прячет диагнозы, кто-то их переписывает. Это совершенная глупость. Как правило, возрастные люди имеют не одну болезнь, а целый комплекс. У врачей всегда были разногласия и споры о том, какой же диагноз превалирует, что первично. То ли это диабет, то ли сердечно-сосудистая патология... Но есть определенные установки Минздрава и ВОЗ, которые определяют основной диагноз и сопутствующий. Я знаю от своих коллег, что никто диагнозы не скрывает. В этом нет никакого смысла. То, что есть, то и определено», - пояснил депутат.

Виктор Антонов отметил, что ему очень импонирует то, что власти принимают только осознанные и выверенные решения. «Ничего не принимается с кондачка - где-то вынуждено, где-то понимая, что это необходимость. Власти советуются со специалистами Роспотребнадзора и медиками. Все решения основываются на реальных фактах», - заключил спикер.