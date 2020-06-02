Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Нескучная самоизоляция
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
Недооцененный город
О коронавирусе и дистанционном мучении
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Зрелище для плебеев
Пушкинский фестиваль онлайн
рывок нацпроекта «культура»
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Общество 02.06.2020 13:145 Где в Пскове платно сдать тест на COVID-19 03.06.2020 11:040 Подтвердить учетную запись на портале госуслуг псковичи могут дистанционно 03.06.2020 10:570 Мишустин поручил проверить «коронавирусные» акты на соблюдение прав граждан 03.06.2020 10:510 Врач-педиатр рассказала псковичам, как укрепить иммунитет детей летом 03.06.2020 10:471 10 тысяч противочумных костюмов и около 100 тысяч масок доставлено в Великие Луки 03.06.2020 10:331 Виктор Антонов: Очень важно, что коронавирус меняет отношение людей и власти к медикам
 
 
 
Самое популярное 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 14:0219 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 28.05.2020 10:0419 51 новый случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Виктор Антонов: Очень важно, что коронавирус меняет отношение людей и власти к медикам

03.06.2020 10:33|ПсковКомментариев: 1

Очень важно, что на фоне пандемии коронавируса у людей и власти меняется отношение к медиками и всей системе здравоохранения, сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании Виктор Антонов.

«Для меня вот эти сегодняшние испытания имеют очень большое значение в плане отношения общества и власти к медикам и системе здравоохранения. Мы уже забыли заслуги врачей. Ведь раньше самых различных инфекций были тысячи, если не на нашей памяти, то на памяти наших отцов и дедов точно. Мы уже забыли, что есть корь, от которой погибали люди, забыли, что была холера и чума, но медицина все побеждает. Этих инфекций сегодня мы вообще не видим. По моему мнению, сейчас обстановка должна быть абсолютно спокойной и нормальной, ничего сверхъестественного сегодня не происходит», - сказал Виктор Антонов.

Депутат пояснил, что на текущий момент новая коронавирусная инфекция еще не до конца исследована, только начинают появляться научные работы на эту тему. «Инфекция не такая уж контагиозная (заразная - прим. ред.), как ее пытаются представить. Она действительно угрожает и здоровью, и жизни людей, особенно лицам пожилого возраста. Кто только не рассказывает по телевизору и в СМИ об опасности коронавируса - артисты, кинорежиссеры, политологи. Кто только не рассказывает нам, как бороться и что делать. Дело в том, что специалистов эпидемиологов и микробиологов, к сожалению, не так много. Они говорят об этом вирусе очень осторожно. Это действительно новая инфекция, не изученная. Сейчас начинают появляться печатные и научные работы», - обратил внимание Виктор Антонов.

Спикер выразил уверенность в том, что медики не скрывают никаких диагнозов, что все подобные разговоры являются слухами.

«Очень много разговоров идет о смерти от вируса. Говорят, что кто-то прячет диагнозы, кто-то их переписывает. Это совершенная глупость. Как правило, возрастные люди имеют не одну болезнь, а целый комплекс. У врачей всегда были разногласия и споры о том, какой же диагноз превалирует, что первично. То ли это диабет, то ли сердечно-сосудистая патология... Но есть определенные установки Минздрава и ВОЗ, которые определяют основной диагноз и сопутствующий. Я знаю от своих коллег, что никто диагнозы не скрывает. В этом нет никакого смысла. То, что есть, то и определено», - пояснил депутат.

Виктор Антонов отметил, что ему очень импонирует то, что власти принимают только осознанные и выверенные решения. «Ничего не принимается с кондачка - где-то вынуждено, где-то понимая, что это необходимость. Власти советуются со специалистами Роспотребнадзора и медиками. Все решения основываются на реальных фактах», - заключил спикер.

Теги: #медицина #врачи #псковское областное собрание #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 509 человек
03.06.2020, 11:290 «Дом Советов»: Глава Пскова расскажет о своей законодательной инициативе и пользе выездов на округа 03.06.2020, 11:230 Подозреваемых в кражах столбов установили псковские полицейские 03.06.2020, 11:170 Башкирский театр представит спектакль «Глумов» по пьесе Островского 03.06.2020, 11:040 Подтвердить учетную запись на портале госуслуг псковичи могут дистанционно
03.06.2020, 11:000 Псковских фермеров приглашают к участию в грантовом конкурсе «Агростартап» 03.06.2020, 10:570 Мишустин поручил проверить «коронавирусные» акты на соблюдение прав граждан 03.06.2020, 10:510 Врач-педиатр рассказала псковичам, как укрепить иммунитет детей летом 03.06.2020, 10:471 10 тысяч противочумных костюмов и около 100 тысяч масок доставлено в Великие Луки
03.06.2020, 10:420 В псковском общежитии девушка украла из чужой сумки 10 тысяч рублей 03.06.2020, 10:331 Виктор Антонов: Очень важно, что коронавирус меняет отношение людей и власти к медикам 03.06.2020, 10:230 «Гайд-парк»: О подготовке единороссов к выборам расскажет Александр Козловский 03.06.2020, 10:190 До 10 лет тюрьмы грозит жителю Новосокольников за удар знакомого ножом
03.06.2020, 10:100 Детские лагеря в Пскове планируют открыть 1 июля 03.06.2020, 10:070 Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке взыскания долгов пенсионеров и бизнеса 03.06.2020, 09:590 Дача загорелась в палкинской деревне из-за неисправности печи 03.06.2020, 09:460 МАЗ и «Шевроле» горели в Великих Луках
03.06.2020, 09:400 Уличное освещение появится в псковской деревне после вмешательства прокуратуры 03.06.2020, 09:330 Правила рыбалки: что можно и чего нельзя псковским рыбакам-любителям 03.06.2020, 09:240 Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками 03.06.2020, 09:142 Поклонники сравнили Оксану Федорову с Мэри Поппинс
03.06.2020, 09:050 Условный срок получил житель Дедовичского района за избиение пожилого отчима 03.06.2020, 09:020 Пскович в составе команды клуба «Что? Где? Когда?» сразится с телезрителями 03.06.2020, 08:580 В Пушкиногорском районе пьяный водитель «Ниссана» съехал в кювет 03.06.2020, 08:493 Преимущества России перед остальными странами назвал глава Минпромторга
03.06.2020, 08:370 Треть российских компаний планируют оптимизировать штат 03.06.2020, 08:180 СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию 03.06.2020, 08:040 Маршрут «Пушкинские Горы - Псков» вошел в десятку лучших для велотуризма в России 03.06.2020, 08:001 Более половины торговых сетей в России намерены закрывать магазины
03.06.2020, 07:441 297 человек заболели коронавирусом в Пскове 03.06.2020, 07:310 Волонтеров просят помочь в поисках пропавшей в Кунье пенсионерки 03.06.2020, 07:182 Потенциально опасный астероид приближается к Земле 03.06.2020, 07:011 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА
03.06.2020, 01:148 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 1066 человек 02.06.2020, 23:363 Михаил Ведерников: У нас есть хороший фундамент для преодоления всех вызовов сегодняшнего дня 02.06.2020, 22:034 Россиянам следует продолжить носить маски в сезон гриппа и ОРВИ - эксперт 02.06.2020, 21:592 Турция и Россия будут вместе создавать вакцину от коронавируса
02.06.2020, 21:460 19 призывников из Дновского района отправятся на службу в период весеннего призыва 02.06.2020, 21:310 Волонтеров будут награждать знаками отличия «За благодеяние» 02.06.2020, 21:230 До 15 лет может провести в тюрьме пскович, задушивший жену за переписку на сайте знакомств 02.06.2020, 21:177 Андрей Турчак: Национальный план станет значимой частью предвыборной программы «Единой России»
02.06.2020, 21:150 Большинство вузов не намерены повышать стоимость обучения в новом учебном году 02.06.2020, 21:103 Псковичам рассказали о выкупленном губернатором участке земли 02.06.2020, 21:020 Эксперты спрогнозировали рост курса доллара к концу года 02.06.2020, 21:010 Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции передали детские вещи в реготделение Российского детского фонда
02.06.2020, 20:480 В Псковской области высажено более 650 деревьев в рамках акции «Сад памяти» 02.06.2020, 20:320 Женщину обнаружили в колодце в Гдове 02.06.2020, 20:290 В печорской деревне Речки ремонтируют дорогу в рамках нацпроекта БКАД 02.06.2020, 20:2715 Обложить акцизом мангалы предложил депутат Госдумы Александр Васильев
02.06.2020, 20:130 Выплата на детей от 3 до 16 лет в Псковской области: простые ответы на сложные вопросы 02.06.2020, 20:041 За неуплату пятимиллионной задолженности приставы арестовали 15 автомобилей псковича 02.06.2020, 19:510 Ученые ответили, остановит ли лето эпидемию COVID-19 02.06.2020, 19:440 Сбербанк в СЗФО за день выдал более 500 кредитов под 2%
02.06.2020, 19:250 Новый видеоконцерт записали студенты и преподаватели колледжа искусств 02.06.2020, 19:081 Достопримечательные места и легенды Выборской земли 02.06.2020, 19:060 Поручения главы государства, предложения бизнес-омбудсмена и предпринимателей нашли отражение в новом пакете налоговых льгот 02.06.2020, 18:581 Владимир Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
02.06.2020, 18:464 Юрий Сорокин: Об эффективности работы исполнительной власти говорит целый ряд факторов 02.06.2020, 18:304 Реплика Донецкого: ЗдравоохрЕнение 02.06.2020, 18:150 Кратковременные дожди прогнозируют завтра в Псковской области 02.06.2020, 18:090 Инициативу об ограничении использования электронных курительных устройств и кальянов поддержали псковские депутаты
02.06.2020, 18:070 Псковский Росреестр 5 июня проведет «горячую линию» 02.06.2020, 18:030 Между домами №73 и 75 по улице Юбилейной отремонтируют дворовой проезд и обустроят парковку 02.06.2020, 17:582 Пскович задушил супругу за переписку на сайте знакомств 02.06.2020, 17:520 В Пскове рядом со школой погибла косуля, застряв в заборе
02.06.2020, 17:501 Александр Котов об отчете губернатора, планах на лето и возвращении парламентских часов 02.06.2020, 17:340 Псковские депутаты просят распространить меры федеральной поддержки на градообразующее предприятие 02.06.2020, 17:320 Более 350 человек призовут на военную службу в Пскове и Псковском районе 02.06.2020, 17:290 Городской пляж принят к эксплуатации, но отдыхать там не рекомендуется
02.06.2020, 17:290 Салют над Псковом может прогреметь 24 июня 02.06.2020, 17:200 Председатель областного Собрания попросил депутатов исключить личные встречи с избирателями 02.06.2020, 17:140 В издательстве Псково-Печерского монастыря вышли новые книги 02.06.2020, 17:087 Об отчете губернатора и двойных стандартах
02.06.2020, 17:040 Отклонен законопроект о праве на 300 тысяч рублей для псковских многодетных вместо земли 02.06.2020, 16:522 ЦИК: Голосовать за поправки в Конституцию будет не только легко, но и безопасно 02.06.2020, 16:470 Правительство создаст резерв медперсонала на случай новой эпидемии 02.06.2020, 16:430 Минобороны выбрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.