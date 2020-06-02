Общество

1 июля все избирательные участки в Псковской области будут обеспечены средствами защиты

Перед региональными властями стоит серьезная задача — обеспечить безопасность избирательных участков в день голосования по поправкам в Конституцию РФ, 1 июля, в условиях коронавируса. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он отметил, что все избирательные участки будут обеспечены средствами защиты: масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Кроме того, в целях безопасности избирателям будут предоставлены «разовые ручки», чтобы минимизировать какие-либо контакты.

По словам Александра Козловского, часть избирательных участков будет располагаться на улице. «Сейчас уже идет активная подготовка. Партия «Единая Россия» готова предоставить волонтеров», - заметил депутат.

В ходе беседы Александр Козловский прокомментировал инициативу председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Панфиловой о возможности открыть избирательные участки за неделю до 1 июля. «Это гораздо безопаснее, нежели проводить голосование в один день. Это здравое решение, которое необходимо поддержать и использовать эту возможность», - заявил Александр Козловский.