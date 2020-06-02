Общество

Подтвердить учетную запись на портале госуслуг псковичи могут дистанционно

В связи с большим количеством вопросов, поступающих от жителей региона, отделение ПФР по Псковской области разъясняет, как можно подтвердить учетную запись.

Большинство государственных услуг Пенсионного фонда в настоящее время можно получить дистанционно – в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами, нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении ПФР, подтвердить учетную запись можно как лично (через центры ЕСИА), так и дистанционно:

через онлайн-банки — веб-версии и мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка (при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учётную запись);

лично, посетив один из Центров обслуживания ЕСИА (например любую клиентскую службу ПФР) с паспортом и СНИЛС.

Информация о том, как зарегистрироваться на портале госуслуг, как и где подтвердить учетную запись, размещена непосредственно на портале: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2.