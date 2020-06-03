Общество

«Крестовское»: остров мертвых

Здесь птицы не поют, деревья не растут: на кладбище «Крестовское», в понедельник днем увидишь разве что разнорабочих, старательно работающих лопатами или сваркой. Мы приехали сюда, захватив с собой не только традиционную воду, рис, печенье и конфеты, но и рулетку с фотоаппаратом. Зачем мы отправились в первый рабочий день на кладбище с этим джентльменским набором и когда в нашем городе появится крематорий, - читайте в нашей статье.

Последний приют

Предоставление мест для захоронения в границах первой очереди кладбища «Крестовское» осуществлялось с ноября 2012 года. Общая площадь объекта составила 42,2 га, из них под захоронения отвели 27,9 га.

Предварительно было рассмотрено около десятка мест, пригодных для размещения кладбища, но все они были забракованы по различным причинам. Природные условия Псковской области таковы, что песчаных мест с глубиной залегания грунтовых вод ниже 2,5-3 метров и площадью более 3 га просто нет. Необходимо было учесть ещё одно условие - кладбище должно располагаться на расстоянии не более 20 км от Пскова. В результате пришли к выводу, что по всем показателям предпочтительнее расположить кладбище на земельном участке в районе населённых пунктов Белый Мох и Горнево, в 36-м квартале городских лесов.

Поначалу, как водится, не обошлось без проблем: сложности возникли и в части обеспечения природно-экологических норм, и в вопросах транспортной доступности. Но на сегодня «Крестовское» можно назвать едва ли не образцово-показательным захоронением. Здесь достаточно чисто, хватает мусорных контейнеров (их регулярно вывозят), намечены широкие проезды, сюда по расписанию заезжает городской автобус.

Все ряды размечены ровно, как по линеечке. Точнее, по стандарту. Согласно пункту 6.1 раздела 6 Постановления Псковской городской Думы от 06.07.2001 № 484 «О правилах содержания мест захоронения в городе Пскове» на территории кладбища «Крестовское», участки для захоронения гроба с телом или урны с прахом предоставляются гражданам бесплатно на правах бессрочного пользования. Участки занимаются под могилы в порядке очередности, установленной планировкой кладбища.

Под новое захоронение тела (останков) человека предоставляется земельный участок площадью 2,5 кв. м при отсутствии у погребаемого супруга или близкого родственника и площадью 5 кв. м при их наличии.

Замеряем площадь по границам оградки: получается, что землю выделяли щедро, с запасом: 2,40х2,40 - почти 6 квадратных метров.

Благодаря тому, что на площади участков не сэкономили, и проходы между могилками удобные, не надо опасливо перешагивать с кочки на кочку, чтобы не потревожить чей-то покой. И на выделенных участках действительно хватит места для двух - зримое подтверждение мысли о том, что «даже смерть не разлучит». Даже для столика со скамеечкой найдется уголок. И никто не старается «урвать» кусочек лишку, чтобы разместиться со всем возможным комфортом.

В тесноте, да не в обиде?

С разницей в год моя семья хоронила на «Крестовском» двух близких родственников. Первое захоронение - посередине, второе - ближе к окраине. Каждый раз, приезжая сюда, мы не могли сдержать удивление: кладбище росло пугающими темпами.

Неудивительно, что уже спустя пять лет после открытия город задумался о его расширении. В 2017 году подрядной организацией ООО «Институт Псковводпроект» была разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по строительству 2-ой очереди кладбища. В связи с ограниченными возможностями по финансированию объекта в целом, проектной документацией был предусмотрен 4-х этапный вариант освоения и строительства 2-ой очереди кладбища «Крестовское».

В процессе реализации проекта возникли сложности: сначала город не подготовил документы, необходимые для лесоустроительных работ. Затем подрядчик, выигравший конкурс, долго не мог найти субподрядчика-исполнителя, а после - и вовсе устранился от дел.

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В марте 2019 года зазвучали тревожные голоса: кладбище не резиновое, мест осталось раз-два и обчелся. Лишь 30 апреля прошлого года, наконец, Управлением строительства и капитального ремонта администрации города Пскова был заключен муниципальный контракт с ООО «Стройсистема» на выполнение работ по строительству 2-ой очереди кладбища. Площадь захоронений 1 этапа составляет 23382 кв.м., расчетная вместимость кладбища - 1 год, расчетное количество захоронений - 3423 шт.

В настоящее время захоронения ведутся уже на новой части кладбища - очередной город мертвых растет как на дрожжах. По данным Псковстата, в январе-марте 2020 года (более свежих данных пока нет) в Псковской области умерло 2712 человек. За этот же период в прошлом году умерло 2603 человека. Основные причины смерти - болезни системы кровообращения и онкология.

Оказываясь здесь, сразу замечаешь непривычное: наличие общественных скамеечек и тесноту. Участки тоже вымерены как по линеечке. Но линеечка уже другая. Невооруженным глазом видно: эти участки ощутимо меньше, чем те, что расположены в первой части кладбища. К слову, на это уже обращали внимание читатели ПЛН в интерактиве «Пожалели земли на кладбище».

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Раз уж у нас с собой рулетка, обмеряем-ка, что здесь с площадью - вдруг нам привиделось. 1,80х2,30 = 4,1 кв.метров.

Если подзахоранивать в дальнейшем второго человека, как это часто делают в семьях, места для скамейки и столика не останется, да и могилки в буквальном смысле окажутся ближе некуда, плечом к плечу.

Почувствуйте разницу...

Можно предположить, конечно, что пользователям кладбища семейное положение людей, захороненных здесь, представляется не совсем классическим. А можно задуматься о том, что если где-то недодают - это неспроста. Впрочем, самые предприимчивые горожане, предвидя подобные проблемы и не задумываясь ни о чем, сразу выгораживают себе участки, занимая оградками проходы между захоронениями.

В продолжение разговора о странностях правил содержания мест захоронения в городе Пскове: согласно п.8.10, «на кладбище Крестовское установка оградок запрещена, разрешается установка поребриков или ограждающих конструкций высотой не более 0,2 м от уровня планировки».

Что дальше

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, при наличии средств в бюджете города Пскова в 2021 году муниципальным Управлением строительства и капитального ремонта планируется выполнить работы по строительству 2-ой очереди кладбища «Крестовское» в городе Пскове (II этап).

Площадь захоронений 2 этапа составляет 23287 кв.м., расчетная вместимость кладбища - 1 год, расчетное количество захоронений - 4657 шт. В рамках благоустройства территории кладбища «Крестовское» в городе Пскове (2 этап) также будут установлены скамейки и контейнеры для мусора.

Раз уж мы увлеклись вычислениями, посчитаем и здесь, благо обращает на себя внимание нестыковка. Площадь захоронений 1 этапа чуть больше, чем на втором, но количество захоронений там запланировано меньшее. Делим площадь второй очереди на количество предполагаемых участков и получаем ровно 5 кв.метров - напомним, именно столько положено в Пскове на двойное захоронение. А где же проходы между участками и кварталами (правилами содержания мест захоронения оговорено, что «ширину разрывов между могилами следует принимать не менее 0,5 м»), подъезды, площадки для скамеек и контейнеров?

Нам остается только плодить догадки, ведь администрация города не ответила на конкретный вопрос, на сколько уменьшилась площадь участков для захоронения на дальнем кладбище «Белый мох» в сравнении с более ранними захоронениями и в связи с чем произошло уменьшение. Чиновники даже не потрудились найти «крайнего», которого можно было бы спросить об этом.

В Санкт-Петербурге на двойное и одиночное захоронение положено 4,0 и 3,0 м соответственно, ширина дорожек и тротуаров при этом должна составлять не менее 1,0 м. В Великом Новгороде нормы такие же, как в Пскове: 5,0 и 2,5 м соответственно, с расстоянием по обеим сторонам не менее 0,5 м.

Судя по комментариям к уже упомянутому интерактиву, по мнению многих псковичей, вопрос с местами для захоронений могло бы решить строительство в городе крематория. Однако, как следует из ответа муниципалитета, подобное строительство в Пскове в ближайшее время не планируется. «Средства для оплаты услуг, связанных со строительством крематория, в рамках утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств города Пскова на 2020 г. и планируемые 2021 и 2022 гг. не предусмотрены», - сообщили нам в администрации.

Конечно, это не отменяет возможности строительства крематория частным инвестором. Чем не идея для стартапа? Но, как следует из бизнес-планов, размещенных на просторах Интернет, идея эта попросту нерентабельна: она окупается в городах, где население не меньше 700000 человек, и первоначальных вложений требует нехилых: 25 млн рублей как минимум. К тому же доля кремации в целом по России невысока и составляет всего 10%. Однако в тех городах России, где крематории уже есть, процент кремации может доходить до 70% (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург) и даже до 95% (Норильск).

Не забывая о поговорке древних «Memento mori», нам остается только надеяться на то, что оптимизация на «Крестовском» острове мертвых коснется каждого из нас не скоро. А еще на то, что муниципалитет, наконец, наведет порядок: либо в документах, либо на кладбище.

Елена Никитина