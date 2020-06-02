Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская.

Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, обсудит с ней главные успехи и неудачи 2019 года, отчет главы городской администрации Александра Братчикова о деятельности за прошлый год, результаты нормотворческой деятельности городской Думы и эффективность контрольных выездов на депутатские округа. Кроме того, Елена Полонская поподробнее расскажет о своей недавней законодательной инициативе о предоставлении детям медиков мест в детских садах в первоочередном порядке и ответит на актуальные вопросы жизнедеятельности города.

Звоните Елене Полонской в студию прямого эфира по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.