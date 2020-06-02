Общество

Медикам Псковской станции скорой помощи передали защитные костюмы

Депутат Псковского областного Собрания, член фракции «Единая Россия» Анатолий Тиханов передал для врачей и медицинского персонала Псковской станции скорой медицинской помощи 150 противочумных защитных костюмов. Средства защиты медиков приобретены на деньги, собранные партийцами, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Отвезли 3 коробки противочумных защитных медицинских костюмов - всего 150 штук. Сейчас вся страна борется с коронавирусом. К сожалению, в Псковской области наблюдается рост по количеству заболевших. Наши медики оказались на переднем краю борьбы с COVID-19. Мы стараемся оказать им посильную помощь в этот непростой период», – сказал Анатолий Тиханов.

И. о. главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи Елена Адамович поблагодарила за поддержку, отметив, что потребность в средствах защиты в нынешних условиях как никогда актуальна.

Региональное отделение «Единой России» направит противочумные защитные костюмы в районы Псковской области для медиков, которые работают с ковидными больными, и где имеется наибольшая потребность в них. Вопрос проработан с областным комитетом по здравоохранению. Благодаря поддержке сенатора от Псковской области Андрея Турчака псковским медикам будет передано 750 защитных костюмов.