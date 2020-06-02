Общество

Россельхознадзор напомнил порядок получения лицензии на фитосанитарное обеззараживание

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке получения лицензии на право проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом министерства РФ от 12.08.2029 №802, а также положением, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 3.02.2017 №133.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора, работы по обеззараживанию в соответствии с законом «О карантине растений» проводятся в случаях:

ввоза в Российскую Федерацию или вывоза из Российской Федерации подкарантинной продукции;

оформления карантинного сертификата;

оформления фитосанитарного сертификата;

вынесения должностным лицом Управления Россельхознадзора предписания о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции;

выбора собственником подкарантинной продукции карантинного фитосанитарного обеззараживания в случае установления заражения продукции карантинными объектами по результатам фитосанитарного контроля (надзора);

По результатам проведения фитосанитарного обеззараживания составляется акт в форме, установленной федеральным органом исполнительной власти.

Перечень видов работ по карантинному обеззараживанию установлен постановлением правительства РФ от 9.08.2016 № 768.

Соискатель лицензии должен обеспечить выполнение следующих обязательных условий:

быть обладателем на праве собственности помещений, зданий и иных объектов, не являющихся объектами жилищного фонда;

оборудовать все помещения системами контроля, сигнализации и защиты;

соискатель должен нанять квалифицированный персонал, проверить наличие документов, подтверждающих их образование, квалификацию, стаж, наличие аттестации в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также обеспечить средствами индивидуальной защиты;

иметь в наличии программы производственного контроля работ по транспортировке и утилизации пестицидов, включая журналы хранения, транспортировки и утилизации пестицидов, специализированные транспортные средства, отвечающие требованиям, установленным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (на все виды работ за исключением работ по термической и радиологической обработке);

сформировать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах обеззараживания.

Заявку на получение лицензии следует направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору по адресу: г. Москва, Орликов переулок, 1/11, адрес электронной почты: fito@fsvps.ru, а также необходимую информацию можно найти в разделе: https://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing.

По вопросам, возникающим в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна, необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям по адресу: