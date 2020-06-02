Общество

53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса

В Пскове с 3 июня закрыт на карантин детский сад комбинированного вида «Колобок» № 54 в связи с тем, что там были выявлены два заболевших с подтвержденным COVID-19, один сотрудник и один ребенок. Об этом сообщает официальный оперштаб по борьбе с коронавирусом в Псковской области.

В настоящее время все 53 ребенка и 19 сотрудников отправлены на самоизоляцию. Также до 8 июня закрыты детские сады №39 «Малышок» и №52 «Бусинка», там был выявлен один заболевший сотрудник с подтверждённым COVID-19.

Во всех организациях проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия. Вопрос находится на контроле администрации города Пскова, комитета по образованию Псковской области, а также Роспотребнадзора.