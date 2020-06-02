Общество

Июльская жара придет в ближайшее время в Псковскую область

Июльская жара придет в ближайшее время в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По данным федеральных СМИ, температура воздуха в европейской части России в воскресенье, 7 июня, по показателям будет соответствовать норме июля. Столбики термометров в центре европейской части России поднимутся до +23-25 градусов, прогнозируют синоптики Гидрометцентра.

Таких же изменений погоды ожидают и в Псковской области. «Завтра будет примерно такой же день, что и сегодня, а потом будет уже теплее. Ожидаем начала кратковременных дождей, в отдельных районах - ливней. В отдельные дни будет повышение дневных температур до 24-27 градусов. Ночные температуры тоже будут высокими - в районе +10. Ветер будет преимущественно южных направлений: южный, юго-восточный, юго-западный», - рассказала Тала Нещадимова.

Такая погода в псковском регионе, по ее словам, просматривается на 7 - 10 дней.