Общество

12 отделений почтовой связи в Псковской области доступны по предварительной записи

Жители Псковской области могут записаться онлайн на обслуживание в отделения Почты России на сайте компании или через мобильное приложение. На сегодняшний день 12 отделений почтовой связи в Псковской области доступны для предварительной записи.

С 1 июня для предварительной записи стали доступны для предварительной записи еще восемь отделений на территории региона, а именно:

Псков 180004, 180019,

Великие Луки 182112, 182113,

Невель 182500,

Остров 181350,

Себеж 182250,

Бежаницкий район 182840.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Почты России, в указанных отделениях выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте и в мобильном приложении.

«Исходя из данных статистики, предварительная запись востребована среди жителей региона. Сейчас, с увеличением количества отделений, предоставляющих данную услугу, больше наших клиентов смогут оценить удобство данного сервиса», - подчеркнула заместитель директора УФПС Псковской области Любовь Рыбакова.

Запись осуществляется на официальном сайте www.pochta.ru или через мобильное приложение не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.