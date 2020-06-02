Общество

Псковских школьников приглашают на онлайн-фотоориентирование

Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий приглашает школьников принять участие в онлайн- соревнованиях по спортивному ориентированию «Фотоориентирование».

5 июня с 9.00 до 15.00 в группе в соцсети «Вконтакте» будет размещена информация: анкета и один вопрос - в «Google форме».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, соревнования пройдут в два этапа. Участникам необходимо заполнить анкету, ответить на вопрос и отправить организаторам. Организатор высылает на указанный адрес вторую часть задания. Следующий этап начинается с момента получения задания в личном сообщении на e-mail или vk.com. У участника будет 60 минут для отправки ответов. Задания предлагаются в виде теста в «Google форме».

При подведении итогов будет учитываться количество правильных ответов и время работы над заданиями. Победителей и призеров наградят дипломами, все участников, которые уложились во времени, - дипломами участников.

Подведение итогов пройдет в двух возвратных категориях: 1-6 классы , 7-11 классы.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону 57-26-52 или в группе.