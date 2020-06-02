Общество

Елена Полонская отчитается о работе за 2019 год в конце июня

Глава города Пскова Елена Полонская отчитается о работе за 2019 год в конце июня. Об этом она сообщила 3 июня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В конце июня состоится сессия Псковской городской Думы, на которой я должна буду отчитаться о своей работе как перед депутатами, так и перед жителями», - сказала она. Также Елена Полонская назвала событие, которое, по ее мнению, стало самой большой удачей прошлого года. В этом она оказалась единодушна с главой администрации города Александром Братчиковым.

«Самой большой удачей 2019 года стала подготовка и проведение Международных Ганзейских дней. Это работа большой команды администраций города, области, депутатов, губернатора Псковской области. Мы увидели, что в 2019 году значительно увеличился турпоток в наш регион и в город, что помогло повысить доходную часть регионального и муниципального бюджетов», - отметила глава Пскова.

Кроме того, по ее словам, в рамках подготовки к Ганзе в областном центре стали реализовываться «грандиозные, долгожданные проекты»: строительство стадиона «Машиностроитель», ремонт фасадов домов на центральных улицах, улично-дорожной сети, создание общественных пространств. «Это большое и важное достижение. И каждый житель нашего города, я уверена, ощутил на себе преимущества от проведения Ганзейских дней», - заключила Елена Полонская.