Общество

Глава города Пскова рассказала о своей «головной боли»

Глава города Пскова Елена Полонская рассказала, что является ее личной «головной болью». «Моя боль — это каждое обращение псковичей, по которому я не могу помочь», - сказала она 3 июня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Иногда есть объективные причины, по которым я не могу помочь, например, когда вопрос находится в компетенции региональной власти или волонтерских объединений. Но это моя личная головная боль и неудача - когда я не могу помочь человеку», - рассказала глава муниципалитета.

«Я получаю удовлетворение от своей работы, когда я могу помочь», - подчеркнула она.

Добавим, в рамках прямого эфира Елене Полонской поступило множество вопросов от подписчиков группы ПЛН ВКонтакте, которые они задали в комментариях под видеотрансляцией программы. Все вопросы глава города пообещала взять в работу.