Елена Полонская об Александре Братчикове: У нас нет вопросов, кто куда идет и кто кого контролирует

«У нас нет вопросов, кто куда идет и кто кого контролирует», - сообщила глава города Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, оценивая свое взаимодействие с исполнительной властью областного центра и лично с главой администрации Александром Братчиковым.
Работы, по ее словам, много. «Первоочередная задача депутата - не кабинетная работа, а работа на своих округах, работа с жителями, общение с ними. Если на день выйти на свой округ, можно взять себе работы на год вперед и планово ее отрабатывать», - пояснила глава Пскова.