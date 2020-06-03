Общество

Елена Полонская об Александре Братчикове: У нас нет вопросов, кто куда идет и кто кого контролирует

«У нас нет вопросов, кто куда идет и кто кого контролирует», - сообщила глава города Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, оценивая свое взаимодействие с исполнительной властью областного центра и лично с главой администрации Александром Братчиковым.

«Наше взаимодействие складывается в конструктивном ключе. У нас нет вопросов, кто куда идет и кто кого контролирует. Есть общегородские вопросы, обращения граждан, есть проблемы у псковичей в разных сферах. Мы с ним вместе садимся за стол и обсуждаем, как их решить, кто, где и чем может помочь, какие нужно для этого подключить рычаги. Поэтому мы работаем. Конструктивно работаем на благо нашего родного Пскова», - сообщила Елена Полонская.

Работы, по ее словам, много. «Первоочередная задача депутата - не кабинетная работа, а работа на своих округах, работа с жителями, общение с ними. Если на день выйти на свой округ, можно взять себе работы на год вперед и планово ее отрабатывать», - пояснила глава Пскова.