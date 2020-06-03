Общество

«Дом Советов» с Еленой Полонской. ВИДЕО

Сегодня, 3 июня, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала глава города Пскова Елена Полонская.

Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудил с ней главные успехи и неудачи 2019 года, отчет главы городской администрации Александра Братчикова о деятельности за прошлый год, результаты нормотворческой деятельности городской Думы и эффективность контрольных выездов на депутатские округа.

Кроме того, Елена Полонская поподробнее рассказала о своей недавней законодательной инициативе о предоставлении детям медиков мест в детских садах в первоочередном порядке и ответила на актуальные вопросы жизнедеятельности города.