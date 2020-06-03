Общество

Массовое проведение акции «Сад памяти» в Пскове перенесли на осень

Массовое проведение акции «Сад памяти» в Пскове перенесли на осень. Об этом сообщила глава города Елена Полонская 3 июня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, акция была запланирована в рамках празднования 75-летия Великой Победы. По всей стране планировалось высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

«К сожалению, мы не смогли реализовать акцию к 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Есть предложение перенести ее на осень. Даже если ограничения летом снимут, сажать деревья в жару не рекомендуется. А осенью посадим много деревьев», - отметила глава Пскова и напомнила, что к участию в акции готовы присоединиться много спонсоров.

«Осенью мы увидим новые, красивые посадки на Рижском проспекте, улицах Профсоюзной, Кузбасской Дивизии, Балтийской», - добавила Елена Полонская.

Также она напомнила, что в городском бюджете заложены средства на озеленение города, том числе на компенсационные посадки вместо деревьев, которые пришлось спилить на ремонтируемых улицах, в том числе на улице Леона Поземского и Яна Фабрициуса.