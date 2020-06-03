Общество

Елена Полонская: Пока мы идем по нарастающей, нужно соблюдать меры самоизоляции

Глава Пскова Елена Полонская в очередной раз призвала псковичей к соблюдению мер самоизоляции в целях борьбы с коронавирусом.

Как она отметила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, в первые недели самоизоляции, когда была практически остановлена работа предприятий, «люди ответственно и с большим пониманием подходили к требованиям самоизоляции».

«Сейчас, конечно, ситуация такова, что многие предприятия работают, люди вынуждены добираться из дома на работу и с работы домой, заходя по пути домой в магазин за продуктами. Мы попали в переходный период - из зимы в весну, потом из весны в лето, людям необходимо покупать себе одежду и обувь. Конечно, число контактов увеличилось, но хотелось бы обратиться к псковичам и еще раз напомнить им, что, пока мы идем по нарастающей, борьба с коронавирусом не окончена, и меры самоизоляции нужно соблюдать», - подчеркнула Елена Полонская.

Также она призвала мам обезопасить себя и своих детей от лишних контактов. «Пока же я очень часто наблюдаю, как на детской площадке мамы сидят рядом и обсуждают насущные проблемы, тем самым создавая риск и для себя, и для своих детей», - констатировала глава Пскова.