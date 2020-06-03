Общество

Дело на миллион: в Пскове изъята партия сигарет в особо крупном размере

Полиция задержала крупную партию нелегальных сигарет на центральном рынке Пскова. Склад с 20 000 контрабандных пачек стоимостью в 1,3 млн рублей обнаружился во время обыска одной из торговых точек.

На организаторов нелегального бизнеса заведено уголовное дело о продаже табачной продукции без маркировки. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Нелегальными являются пачки без акцизных или специальных марок, незаконно провезенные в Россию или даже произведенные в подпольных цехах, а также пачки с поддельными марками.

Эксперты отмечают, что во многих приграничных регионах проблема теневого рынка табака становится всё более острой. Как сообщает журнал «Эксперт», Псковская область вошла в ТОП-15 субъектов федерации с наибольшей долей нелегальной табачной продукции, которая в регионе составляет 15,7%.

Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев считает, что растущая нелегальная торговля табаком представляет угрозу экономике и национальной безопасности.

«Доля нелегальной торговли в России стремительно растет последние годы и достигла 15,6%. По экспертным оценкам, только в 2019 году потери федерального бюджета в виде неуплаченных налогов из-за нелегального рынка табачной продукции превысили 100 млрд рублей. В приграничных регионах нелегальный рынок развивается особенно активно, так как половина нелегальной продукции поступает из стран ЕАЭС, с которыми нет таможенных границ. Торговля нелегальным сигаретами вытесняет с рынка честный бизнес, генерирует преступные доходы, а также подрывает усилия государства по борьбе с курением несовершеннолетних», - рассказал Василий Груздев .

«Для того, чтобы остановить рост нелегального рынка, необходимы срочные изменения законодательства и усиление правоприменения со стороны правоохранительных и контролирующих органов» - пояснил эксперт.

Ожидается, что развитие теневого рынка ограничит вступающий в силу с 1 июля 2020 года запрет на продажу табачной продукции, немаркированной QR-кодом Data Matrix. Маркировка упростит выявление нелегальной продукции и позволит правоохранителям более успешно пресекать поставку и продажу нелегальных сигарет.