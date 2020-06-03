Общество

Псковичи познакомили специалистов из Томска и Перми с реабилитационной программой «Поверь в себя»

В Пскове в режиме видеоконференции с участием представителей других регионов обсуждены проекты в сфере профилактики кризисных ситуаций в подростковой среде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вопросы реализации проектов, касающихся кризисных ситуаций, девиантного поведения подростков и их социального неблагополучия обсудили специалисты из Пскова, Томска и Перми.

Представители Пермского края рассказали о практике осуществления технологии «На пути героя», которая успешно работает здесь на протяжении девяти лет, а её участниками за это время стали около 900 несовершеннолетних. В свою очередь, участники из Томской области обменялись своим опытом: уже около шести лет в регионе успешно претворяются в жизнь профильные смены и наставнические инициативы.

Псковскую область представили начальник отделения УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Ирина Корнейчук и председатель совета по молодежной политике при Главе города Пскова Александр Андреев. Они рассказали о реабилитационной программе «Поверь в себя» и институте наставничества на профильной смене. С учетом нынешних реалий продолжается этап дистанционного социального сопровождения подростков. Проведение второй профильной смены планируется после отмены ограничительных противоэпидемиологических мероприятий.

Первая профильная смена в рамках программы «Поверь в себя» проходила в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе. Участие в ней тогда приняли 64 подростка из Пскова, Великих Лук, Островского, Опочецкого, Невельского и Псковского районов.