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Супруг беременной невельчанки рассказал, как она оказалась на аппарате ИВЛ

Супружеская пара из Невеля - Дмитрий и Александра Николаевы готовились к рождению второго ребенка только через два месяца, но из-за проволочек в районной больнице девушка поступила в псковский COVID-центр, где ее состояние резко ухудшилось, началась асфиксия, было решено делать кесарево сечение, пишет «Московский комсомолец в Пскове».

Сначала Александра Николаева обратилась в Невельскую больницу, где ей ничем помочь не смогли, следующим пунктом стал Перинатальный центр, где ей также отказали в помощи. Затем девушку отправили в Псковскую городскую больницу, но и там госпитализировать температурящую беременную женщину отказались.

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Оба супруга сами работают в сфере здравоохранения - ежедневно помогают другим, спасают жизни. Они фельдшеры скорой медицинской помощи, отмечает «МК в Пскове».

«Псковская областная больница была последней в списке. Но и там жене становилось все хуже, температура не сбивалась вообще. И тогда 19 мая ее увезли в псковский ковид-центр, где сделали снимок, который показал наличие коронавируса с двухсторонним воспалением легких. Буквально через час началась асфиксия, ее состояние настолько ухудшилось, что врачам пришлось сделать срочное кесарево, и уже 20 мая ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», - вспоминает супруг Александры Николаевой.

Несмотря на все сложности, докторам удалось спасти малыша, родившегося на 7-м месяце. Он находится в Детской областной больнице в стабильно тяжелом состоянии. Девушка сейчас тоже в реанимации. Результаты теста на коронавирус у супруга и дочки оказались отрицательными.

«Врачи говорят, что Саша идет на поправку. Ее сняли с ИВЛ, сегодня должны перевести из реанимации в палату интенсивной терапии. Состояние оценивается как средней степени тяжести, но более-менее стабильное. Ребенок стабильно тяжелый. Я очень надеюсь, что виновных накажут», - заявил Дмитрий Николаев.

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Расследованием всех обстоятельств дела занимается Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области. Руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил провести процессуальную проверку и установить причины, по которым невельчанке вовремя не оказали медицинскую помощь.

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