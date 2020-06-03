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Общество

Супруг беременной невельчанки рассказал, как она оказалась на аппарате ИВЛ

03.06.2020 15:28|ПсковКомментариев: 0

Супружеская пара из Невеля - Дмитрий и Александра Николаевы готовились к рождению второго ребенка только через два месяца, но из-за проволочек в районной больнице девушка поступила в псковский COVID-центр, где ее состояние резко ухудшилось, началась асфиксия, было решено делать кесарево сечение, пишет «Московский комсомолец в Пскове».

Сначала Александра Николаева обратилась в Невельскую больницу, где ей ничем помочь не смогли, следующим пунктом стал Перинатальный центр, где ей также отказали в помощи. Затем девушку отправили в Псковскую городскую больницу, но и там госпитализировать температурящую беременную женщину отказались.

Оба супруга сами работают в сфере здравоохранения - ежедневно помогают другим, спасают жизни. Они фельдшеры скорой медицинской помощи, отмечает «МК в Пскове».

«Псковская областная больница была последней в списке. Но и там жене становилось все хуже, температура не сбивалась вообще. И тогда 19 мая ее увезли в псковский ковид-центр, где сделали снимок, который показал наличие коронавируса с двухсторонним воспалением легких. Буквально через час началась асфиксия, ее состояние настолько ухудшилось, что врачам пришлось сделать срочное кесарево, и уже 20 мая ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», - вспоминает супруг Александры Николаевой.

Несмотря на все сложности, докторам удалось спасти малыша, родившегося на 7-м месяце. Он находится в Детской областной больнице в стабильно тяжелом состоянии. Девушка сейчас тоже в реанимации. Результаты теста на коронавирус у супруга и дочки оказались отрицательными.

«Врачи говорят, что Саша идет на поправку. Ее сняли с ИВЛ, сегодня должны перевести из реанимации в палату интенсивной терапии. Состояние оценивается как средней степени тяжести, но более-менее стабильное. Ребенок стабильно тяжелый. Я очень надеюсь, что виновных накажут», - заявил Дмитрий Николаев.

Расследованием всех обстоятельств дела занимается Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области. Руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил провести процессуальную проверку и установить причины, по которым невельчанке вовремя не оказали медицинскую помощь.

Подробности истории читайте на «МК в Пскове».

Теги: #медицина #дети #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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