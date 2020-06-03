Общество

Глава Пскова надеется, что областное Собрание поддержит ее инициативу о приоритетном предоставлении мест в детсадах детям медиков

Инициатива о первоочередном порядке предоставления детям медиков мест в детских садах очень важна, поскольку направлена, в том числе, на устранение дефицита кадров в учреждениях здравоохранения псковского региона. Об этом сообщила глава города Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя суть своей законодательной инициативы, с которой она выступила 29 мая на сессии городской Думы.

«Мы видим, что наши медики находятся на передовой. Одно время, когда у нас все было хорошо, мы стали забывать об их роли и значении, а в «коронавирусную» эпоху поняли, что без медработников нам никак. Врачи скорой, первичного звена находятся на передовой, осуществляя первые выезды к заболевшим. И сегодня врачи фактически живут в удаленном режиме, неделями не появляются дома, и их маленькие дети находятся под присмотром супругов или ближайших родственников», - отметила глава Пскова.

По ее мнению, «с полной отдачей медработник может работать лишь тогда, когда понимает, что с его ребенком все хорошо, что он находится в безопасности». «Часто общаюсь с молодыми мамами-медиками, которые вроде и готовы выйти на работу в медучреждение, но не могут, потому что их ребенок стоит в общей очереди в детский сад, а оставить его не с кем. Поэтому я и выступила с инициативой, направленной на устранение дефицита кадров первичного медицинского звена. Надеюсь, областное Собрание поддержит ее, и наши медработники, особенно первичного звена, смогут воспользоваться данными мерами поддержки, и их дети смогут посещать сады вне очереди», - заключила Елена Полонская.

Напомним, на очередной сессии городской Думы глава Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская выступила с законодательной инициативой о внесении изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан Псковской области».

Суть инициативы состоит в том, чтобы установить дополнительные меры поддержки медработников первичного звена в виде предоставления в первоочередном порядке их детям мест в дошкольных учреждениях. В настоящее время такой привилегией обладают только дети сотрудников правоохранительных органов (работников прокуратуры, следователей).