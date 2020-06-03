Общество

На месте будущего парка «Россия - моя история» в Пскове демонтируют гаражи

Сотрудники управления городского хозяйства администрации Пскова проинспектировали территорию в районе Степановского лужка, где запланировано строительство мультимедийного исторического парка «Россия - моя история».

Как пояснил заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас, рабочий выезд 3 июня был произведен по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: в срок до 20 июня городские власти должны осуществить поиск собственников самовольно установленных там гаражей и организовать работу по демонтажу данных временных сооружений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, ранее сотрудники УГХ разместили на дверях 21 гаража уведомления с требованием освободить земельный участок от незаконно установленного объекта в срок до 30 июня. В случае неисполнения данного требования гараж демонтируют за счет муниципального бюджета, после чего израсходованные на эти цели средства будут взысканы с владельца объекта.

После осмотра территории Антон Ляугминас отметил, что часть владельцев гаражей уже начали выполнять требование муниципальных властей. Он также подчеркнул, что земельный участок, о котором идет речь, находится в государственной собственности и, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, предназначен для строительства и размещения объектов культурно-досуговой деятельности.