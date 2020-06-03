Общество

«Инженерные каникулы» стартовали в псковском кванториуме

Детский технопарк «Кванториум» в Пскове приступил к реализации специальной программы «Инженерные каникулы». В ней принимают участие более 250 школьников из муниципалитетов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

«У кванториума появилась уникальная возможность выйти за пределы города Пскова и рассказать ребятам из удаленных населенных пунктов о том, что мы делаем. Для детей же открылась дверь в мир самых современных технологий. Кроме того, они смогут получить опыт инженерного конструирования, моделирования и проектирования», - рассказал руководитель технопарка Вячеслав Гордин.

Для школьников коллектив учреждения разработал 12 уникальных программ по разным инженерным направлениям. В зависимости от выбранного курса ребята научатся конструировать и моделировать, освоят системы автоматического проектирования, разберутся в графическом дизайне и визуализации, узнают, что такое анализ и проектирование пространства, попробуют себя в программировании.

По словам разработчиков программ, все темы оказались очень востребованными. Желающих посещать занятия оказалось больше, чем ожидалось, поэтому обучение будет продолжено и в другие летние месяцы.

В настоящее время сформировано 17 групп детей по 15 человек. Занятия с ребятами проходят по видеоконференцсвязи. Каждый курс рассчитан на 72 часа. В случае снятия ограничительных мер обучение продолжится в пришкольных лагерях.

«Вместе с ребятами из районных и сельских школ онлайн-стажировку на базе кванториума проходят и преподаватели, которые впоследствии применят полученный инженерный и методический опыт в работе центров „Точка роста“, организованных в рамках национального проекта Образование», - отметил Вячеслав Гордин.

В июле и августе псковский Кванториум дополнительно реализует программу «Технопредпринимательство». Она разработана совместно с Центром инноваций социальной сферы Псковской области. Позднее программа будет внедрена в программу очного обучения на постоянной основе.

Напомним, детский технопарк «Кванториум», работающий в рамках национального проекта «Образование», был открыт в Пскове в конце 2018 года. Это уникальная среда для развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Обучение проходит на современном оборудовании. Планируется, что подобная образовательная площадка в ближайшее время появится и в Великих Луках.