Общество

Продуктовые наборы и защитные костюмы передали медикам в Опочке и Порхове

В рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» опочецкие единороссы передали 31 продуктовый набор медикам поста скорой медицинской помощи.

«Мы благодарны за ваш самоотверженный труд, за самоотдачу, за ваш профессионализм, за преданность своему делу. Тем более сейчас, когда вы находитесь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы знаем, что вы зачастую не имеете возможности выйти в магазин, нормально пообедать дома, часто сутками находитесь на работе, подвергая риску свое здоровье. Мы передаем вам продуктовые наборы к чаю и очень хотим, чтобы вы скорее вернулись к обычному рабочему режиму», – сказал секретарь Опочецкого местного отделения «Единой России», депутат районного Собрания депутатов Юрий Богашев.

Также в акции приняли участие городские депутаты-партийцы Маргарита Андреева и Александр Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В Порхове на пост скорой медицинской помощи единороссы передали 20 защитных костюмов, вручили средства защиты медикам исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Светлана Григорьева, партиец Оксана Ковалева и сторонник партии Александр Михайлов. Сотрудники скорой помощи поблагодарили за оказанную поддержку, отметив, что помощь от единороссов очень своевременна.