Общество

Елена Полонская: Мы пытаемся не хоронить инициативы депутатов в недрах гордумы

«Мы пытаемся не хоронить инициативы депутатов в недрах гордумы и даем возможность их реализовывать», - сообщила глава города, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Каждый депутат вправе выступить с инициативой и принять меры. Мы пытаемся не хоронить инициативы депутатов в недрах гордумы и даем возможность их реализовывать», - отметила глава города. В то же время, по ее словам, «бывает, что депутаты выходят в гордуму с инициативами, которые носят популистский характер, ничем не подкреплены и не имеют экономического обоснования».

В целом, отметила Елена Полонская, у города есть конструктивный диалог с региональной и федеральной властью. Это заметно, в том числе, на примере ее деятельности в партии «Единая Россия».

Напомним, Елена Полонская - региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья». «Вспоминаю нашу инициативу, которая сначала была просто акцией «Родительская экспертиза», когда родители объединялись, вместе выходили в образовательные учреждения и проверяли там качество питания детей. А сегодня смело можно говорить, что акция переросла в проект, который распространился по всей стране, а также в федеральный закон, регламентирующий качество питания детей в школах и детских садах. Мы также видим огромную поддержку учащихся младших классов, для которых горячее питание теперь будет бесплатным», - подчеркнула Елена Полонская.

Еще один пример того, что город слышат на уровне федерального центра, по ее мнению, - это партпроект «Семейная приемная». «Эта инициатива тоже родилась в Пскове и впоследствии распространилась по всей стране, и теперь в каждом городе проходят приемы граждан в "Семейных приемных", проводятся консультации по вопросам предоставления льгот, оказывается помощь в оформлении льгот и пособий. То есть с федеральной и региональной властью у нас налажено конструктивное взаимодействие, поэтому все здравые инициативы поддерживаются», - резюмировала она.