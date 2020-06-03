Глава Пскова благодарна губернатору за новую сцену для Зеленого театра

Глава города Пскова Елена Полонская благодарна губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за новую сцену для Зеленого театра, на приобретение которой он выделил около 30 млн рублей. Об этом она сказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Вспоминаю Ганзейские дни, число отзывов по оформлению центральной сцены, которая была в Кремле (она как раз была построена по такому же типу, как в Зеленом театр), и вспоминаю, как мы посещали с Александром Николаевичем Братчиковым (главой администрации Пскова — прим. ред.) город Росток, когда Псков передавал этому городу флаг Ганзы. И Александр Николаевич не даст мне соврать, мы стояли, смотрели на их сцену и я загадала желание: «Вот было бы хорошо, чтобы у нас в городе была такая же сцена!» - поделилась воспоминаниями глава Пскова.
Раньше, по ее словам, городу приходилось арендовать сценическое оборудование, «а сегодня губернатор сделал Пскову потрясающий, дорогой подарок — у нас теперь есть своя сцена, на которой мы сможем проводить крупные общегородские мероприятия, которые станут украшением города и позволят привлекать гостей из других регионов».
«Я благодарна за такой подарок. Наш бюджет не потянул бы такое оборудование», - подытожила Елена Полонская.