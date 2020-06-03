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Общество

Глава Пскова благодарна губернатору за новую сцену для Зеленого театра

03.06.2020 16:45|ПсковКомментариев: 1

Глава города Пскова Елена Полонская благодарна губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за новую сцену для Зеленого театра, на приобретение которой он выделил около 30 млн рублей. Об этом она сказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Вспоминаю Ганзейские дни, число отзывов по оформлению центральной сцены, которая была в Кремле (она как раз была построена по такому же типу, как в Зеленом театр), и вспоминаю, как мы посещали с Александром Николаевичем Братчиковым (главой администрации Пскова — прим. ред.) город Росток, когда Псков передавал этому городу флаг Ганзы. И Александр Николаевич не даст мне соврать, мы стояли, смотрели на их сцену и я загадала желание: «Вот было бы хорошо, чтобы у нас в городе была такая же сцена!» - поделилась воспоминаниями глава Пскова.

Раньше, по ее словам, городу приходилось арендовать сценическое оборудование, «а сегодня губернатор сделал Пскову потрясающий, дорогой подарок — у нас теперь есть своя сцена, на которой мы сможем проводить крупные общегородские мероприятия, которые станут украшением города и позволят привлекать гостей из других регионов».

«Я благодарна за такой подарок. Наш бюджет не потянул бы такое оборудование», - подытожила Елена Полонская.

Теги: #благоустройство #Зеленый театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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