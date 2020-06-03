Общество

У Александра Братчикова налажен диалог с депутатами разных фракций гордумы — Елена Полонская

У главы администрации Пскова Александра Братчикова есть диалог с депутатами разных фракций гордумы, сообщила глава города Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Она напомнила, что перед тем, как сити-менеджер выступил перед депутатами с отчетом об итогах деятельности за 2019 год, «были организованы его встречи с депутатами разных фракций гордумы, в том числе и с самой малочисленной фракцией «Яблоко», представленной одним депутатом. «Дмитрию Пермякову была предоставлена такая возможность, он встречался с Александром Николаевичем, задал ему все интересующие вопросы и получил на них ответы. Это говорит о том, что диалог есть. И даже не фракционному депутату Григорию Турчину такая возможность была представлена, но он от нее отказался», - отметила Елена Полонская.

В целом она оценила климат в гордуме как «хороший, рабочий и конструктивный». «Есть споры, есть разные взгляды на ту или иную проблему. Иногда у нас жарко проходят комитеты, но на сессии все работают слаженно. Это говорит о том, что вопросы хорошо прорабатываются на фракциях и комитетах», - сказала глава Пскова.