Общество

Великолучане заняли первое место на международной олимпиаде по статистике

Великолучане приняли участие в международной олимпиаде по статистике, которая проводится среди студентов ежегодно в целях популяризации этой отрасли знаний, повышения статистической грамотности и общей статистической культуры.

Всего в отборочном туре юбилейной олимпиады приняли участие 86 университетов из России и Казахстана. В финал вышли 18 команд из Санкт-Петербурга, Якутска, Великих Лук, Казани, Новосибирска, Орла, Благовещенска, Кирова и других городов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

На онлайн-церемонии награждения руководитель Росстата Павел Малков отметил, что олимпиада по статистике - это серьезная веха на пути освоения одной из перспективных и привлекательных профессий будущего. «Новый аналитический блок Росстата уже стал ключевым подразделением ведомства. А формируется он из тех, кто еще учится или буквально вчера закончил вуз. Поздравляю каждого участника олимпиады: студентов, преподавателей, руководителей вузов и территориальных органов статистики, организаторов состязания. Искренне рад интересу к нашей профессии; мы сделаем все, чтобы в Росстате было интересно работать молодым специалистам», - сказал Павел Малков.

Победителем базового уровня олимпиады стала Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Команда Великолукской ГСХА состояла из студентов экономического факультета группы ЭК-31: Дмитрия Ксенофонтова, Елизаветы Потаповой, Полины Меару. Руководитель команды - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Елена Филиппова.

Команда подготовила основное задание «Перепись населения на Псковской земле для экономики и общества». Целью задания было показать обществу почему важно проводить перепись населения, как анализировать результаты, какие государственных программы можно подготовить по итогам, как полученные сводные данные важны и могут быть использованы властями любого уровня и бизнесом. В творческой части олимпиады команда Великолукской ГСХА разрабатывала комикс, помогая ВиПиНу объяснить его младшему брату Пинчику, почему участие во Всероссийской переписи населения - это важный поступок.

«Псковстат от всей души поздравляет команду Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, занявшую первое место в базовом уровне 10-й Международной студенческой олимпиады по статистике среди студентов! Благодарим за проявленную инициативу и интерес к статистике. Желаем дальнейших успехов и громких побед!» - поздравили в Территориальном органе государственной статистики.