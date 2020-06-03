Общество

В великолукской колонии осужденные приняли участие в конкурсе стенной печати

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотических средств среди осужденных исправительной колонии № 5 УФСИН России по Псковской области прошел конкурс стенной печати.

Начальником воспитательной службы учреждения Сергеем Горячевым было предложено отбывающим наказание гражданам изобразить негативное отношение к наркотическим средствам современного общества на бумаге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

К оценке жюри было предложено 6 стенгазет, созданных участниками конкурса, все работы были размещены в комнатах воспитательной работы рядом с другой наглядной агитацией.

По итогам конкурса осужденные, чьи работы признаны лучшими, будут поощрены правами начальника исправительного учреждения.