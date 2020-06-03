Общество

Скос травы на зеленых зонах Пскова на торгах подешевел больше чем в 2 раза

Определена организация, которая займется скосом травы на зеленых зонах муниципального образования «Город Псков» в 2020 и 2021 году. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляла 1 млн 199 тыс. 520,00 рублей.

Объем работ составит 196 тыс. кв. метров в год, в том числе 100 тыс. кв метров - скос травы на зеленых зонах со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы, в том числе сбор случайного мусора (высота травостоя до 30 см). Еще 96 тыс. кв метров - скос травы на зеленых зонах со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы, в том числе сбор случайного мусора (высота травостоя более 30 см).

Скос проводится на конкретных участках, указанных в заявке заказчика. Срок выполнения работ по заявке заказчика: 1 - 7 дней, в зависимости от размера территории и срочности выполнения работ.

После сгребания скошенная трава, мусор должны быть вывезены в течение суток с момента проведения работ.

Применение триммерных газонокосилок в приствольных кругах зеленых насаждений на расстоянии ближе 0,5 м от ствола при подстригании травы не допускается для исключения повреждений коры

Стричь территорию необходимо только тогда, когда трава сухая.

Сроки выполнения работ: с даты подписания контракта по 30 ноября 2021 г.

Согласно информации на сайте госзакупок, победителем стало ООО «КЛИНИНГ СИТИ» с ценой контракта 503 тыс. 798,40 рублей. На втором месте - заявка Тихоновой Г. В. с предложением 509 тыс. 796,00 рублей.