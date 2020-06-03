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Более 160 студентов из Псковской области пишут курсовые и дипломные работы по кейсам проекта «Профстажировки 2.0»

03.06.2020 20:18|ПсковКомментариев: 0

Более 160 студентов из Псковской области приступили к подготовке курсовых и дипломных работ по кейсам работодателей в рамках проекта «Профстажировки 2.0». Авторы лучших решений получат возможность пройти практику или стажировку в ведущих организациях страны. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, колледж Псковского государственного университета в рамках реализации проекта показал достойный результат. По общему количеству участников этапа написания работ по кейсам образовательное учреждение заняло 6-е место по всей России.

Подведение итогов второй волны конкурса состоится в срок до 15 июля.

Как отметили организаторы проекта, они отмечают значительный рост интереса к платформе. На ней зарегистрировано более 100 тыс студентов. К подготовке научных работ в рамках второй волны приступили около 5 тыс учеников учреждений высшего и среднего профессионального образования, что на 30% выше показателей первой волны.

Всего на платформе проекта размещено более 4,5 тыс кейсов от около 1,3 тыс работодателей. По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов из 55 регионов России.

«Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Теги: #студенчество
Источник: Псковская Лента Новостей
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