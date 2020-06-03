Общество

Плазменный напольный стерилизатор за 6 млн рублей заказали в Псковской области

Стерилизатор плазменный заказала Псковская область за 6 млн 096 тыс. 667,00 рублей. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Назначение изделия: Для стерилизации низкотемпературной плазмой пероксид водорода медицинских изделий, изготовленных из металлических сплавов, стекла, резины, в том числе сложной формы, с внутренними полостями, с малыми отверстиями, внутренними каналами диаметром от 1 мм.

Тип исполнения - напольный. В наличии должен быть сенсорный русифицированный дисплей. Вес стерилизатора - не более 500 кг. Срок гарантийных обязательств поставщика - не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Место поставки товаров - филиал «Великолукский» ГБУЗ «ПОКОД» (Псковский областной клинический онкологический диспансер).