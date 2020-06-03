Общество

МЧС провело дезинфекцию в зданиях администрации Псковской области, МЧС и школы №47

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию объектов Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, по всей стране сотрудниками МЧС проводятся масштабные работы по санитарной обработке мест массового скопления и пребывания людей.

В условиях сложной эпидемической обстановки объекты уголовно-исполнительной системы продолжают свою работу, что создает необходимость дополнительной дезинфекции. 3 июня сотрудники МЧС провели санитарную обработку объектов города: администрации Псковской области, здания и подразделений Главного управления МЧС России по Псковской области и школы номер 47.



Для дезинфекции специалисты чрезвычайного ведомства использовали мобильный комплекс специальной обработки. Специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды, были обработаны помещения, а также пожарные автомобили.

Несмотря на складывающуюся эпидемическую обстановку, сотрудники МЧС России продолжают свое функционирование по обеспечению безопасности населения и территорий в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства при заступлении на службу проходят проверку температуры и самочувствия. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты, в подразделениях регулярно проводится профилактическая дезинфекция.