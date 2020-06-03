Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Нескучная самоизоляция
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
рывок нацпроекта «культура»
Недооцененный город
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Найти и обезвредить
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пушкинский фестиваль онлайн
О коронавирусе и дистанционном мучении
Гонки по вертикали
Зрелище для плебеев
 
 
 
ещё Общество 03.06.2020 15:306 «Крестовское»: остров мертвых 04.06.2020 08:290 Реестр недееспособных граждан может появиться у нотариусов 04.06.2020 08:150 Порядок взыскания долгов с россиян могут изменить 04.06.2020 07:452 Число инфицированных коронавирусом в Пскове превысило 300 человек 04.06.2020 07:400 Россияне на самоизоляции стали покупать водку в большой таре 04.06.2020 07:240 Более половины выпускников российских вузов заявили о желании работать удаленно
 
 
 
Самое популярное 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса 03.06.2020 01:1414 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 1066 человек 02.06.2020 09:285 У 954 человек подтвержден коронавирус в Псковской области 03.06.2020 12:492 Июльская жара придет в ближайшее время в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более половины выпускников российских вузов заявили о желании работать удаленно

04.06.2020 07:24|ПсковКомментариев: 0

Порядка 60% выпускников российских вузов хотели бы устроиться на работу, где можно трудиться удаленно. Это показал опрос АНО «Россия — страна возможностей» и ГК «Эфко».

Так, 55% опрошенных заявили, что хотят работать удаленно, но с возможностью по желанию или по необходимости приезжать в офис. Исключительно дистанционную занятость рассматривают 5% респондентов, еще 40% предпочтут работать только в офисе.

Говоря о профиле организации, по 25% выпускников хотят трудиться на госслужбе или в корпорации. Еще 20% заинтересованы в работе на компании малого или среднего бизнеса, а 21% сами хотят стать предпринимателями. Наименее популярными вариантами ответа были стартапы, заводы и фабрики.

Эксперты сомневаются, что выпускники смогут найти вакансии с возможностью удаленной занятости. По словам члена генерального совета «Деловой России» Алима Бишенова, сегодняшний удаленный режим является вынужденным из-за пандемии коронавируса. Кроме того, качество выполняемой работы удаленно для многих бизнесменов под вопросом, пишет газета «Известия».

Коммерческий директор факультета управления университета «Синергия» Людмила Желтухина уверена, что на удаленной работе сотрудники более продуктивны, так как не тратят время на путь до офиса и не отвлекаются на перекусы с коллегами. В связи с этим эксперт полагает, что популярность удаленного формата будет расти.

Теги: #работа #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 675 человек
04.06.2020, 08:420 Несанкционированные свалки ликвидированы в Новоржеве 04.06.2020, 08:290 Реестр недееспособных граждан может появиться у нотариусов 04.06.2020, 08:150 Порядок взыскания долгов с россиян могут изменить 04.06.2020, 08:010 Дефицит региональных бюджетов в 2020 году может достигнуть 500 млрд рублей
04.06.2020, 07:452 Число инфицированных коронавирусом в Пскове превысило 300 человек 04.06.2020, 07:400 Россияне на самоизоляции стали покупать водку в большой таре 04.06.2020, 07:240 Более половины выпускников российских вузов заявили о желании работать удаленно 04.06.2020, 07:113 Более 40 сотрудников Великолукского мясокомбината заболели коронавирусом
04.06.2020, 06:521 1130 человек заразились коронавирусом в Псковской области 03.06.2020, 23:450 Фотофакт: В Пскове на улице Труда снова установили временный светофор 03.06.2020, 23:240 Последний обед травоядного динозавра изучили ученые 03.06.2020, 22:480 МЧС провело дезинфекцию в здании администрации Псковской области
03.06.2020, 22:342 Фото «псковской версии» человека-паука появилось в Интернете 03.06.2020, 22:210 2400 снимков местности сделали с воздуха во время поисков пропавшей в Куньинском районе женщины 03.06.2020, 22:180 Скос травы на зеленых зонах Пскова на торгах подешевел больше чем в 2 раза 03.06.2020, 22:030 Псковичи познакомили специалистов из Томска и Перми с реабилитационной программой «Поверь в себя»
03.06.2020, 21:422 Плазменный напольный стерилизатор за 6 млн рублей заказали в Псковской области 03.06.2020, 21:280 Ремонт 9,5 километров Северного обхода и путепровода в Пскове проведут в 2020 году 03.06.2020, 21:130 К штрафам приговорены два иностранца в Псковской области за попытку незаконного пересечения границы 03.06.2020, 21:010 К Google подан иск на 5 млрд долларов за сбор данных пользователей в режиме «инкогнито»
03.06.2020, 20:460 Вышла в свет книга «Отверженный провидец», посвященная жизни и судьбе Юрия Спегальского 03.06.2020, 20:360 Губернатора просят отремонтировать автодорогу от трассы Р-56 до СНТ «Кебь» 03.06.2020, 20:180 Более 160 студентов из Псковской области пишут курсовые и дипломные работы по кейсам проекта «Профстажировки 2.0» 03.06.2020, 20:030 Избирательная разметка: Едем куда подальше
03.06.2020, 19:485 Минздрав: Коронавирус у пожилых может протекать атипично — без лихорадки, кашля, одышки 03.06.2020, 19:240 Параплан используют для поисков пропавшей женщины в Куньинском районе 03.06.2020, 19:140 В Ижевске 16-летнего мальчика ударили ножом и украли кольцо 03.06.2020, 18:550 Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске
03.06.2020, 18:370 На Рижском проспекте и Юбилейной ДТП мешают движению в центр 03.06.2020, 18:290 Реплика Донецкого: Следи за собой, будь осторожен 03.06.2020, 18:260 Полиция продолжает поиски очевидцев наезда ВАЗа на «Ниссан» рядом с Середкой 03.06.2020, 18:172 Регоператор приступил к ликвидации масштабной свалки на острове Залита
03.06.2020, 18:025 Александр Козловский об итогах предварительного голосования «Единой России», отчете губернатора и поправках в Конституцию 03.06.2020, 17:520 Предприниматели и члены псковской Общественной палаты побывали на строительной площадке «Титан-Полимер» 03.06.2020, 17:500 Небольшие дожди и грозы ожидаются завтра в Псковской области 03.06.2020, 17:400 Мальчик-велосипедист сбит в Пскове
03.06.2020, 17:390 О допустимой этажности жилых домов рассказали в псковском Росреестре 03.06.2020, 17:346 Псковская область не получит помощи из федерального бюджета на оплату услуг по вывозу мусора 03.06.2020, 17:270 Великолучане заняли первое место на международной олимпиаде по статистике 03.06.2020, 17:202 УФАС: Тариф для псковского регоператора ТКО на 2020 год снова установлен с нарушениями
03.06.2020, 17:170 В великолукской колонии осужденные приняли участие в конкурсе стенной печати 03.06.2020, 17:050 В Пскове сотрудники Горводоканала спасли собаку, которая провела несколько дней в канаве 03.06.2020, 17:000 У Александра Братчикова налажен диалог с депутатами разных фракций гордумы — Елена Полонская 03.06.2020, 16:530 В Петербурге умер Энгель Насибулин, графика которого была визитной карточкой «Михайловского»
03.06.2020, 16:4510 Глава Пскова благодарна губернатору за новую сцену для Зеленого театра 03.06.2020, 16:370 Сбербанк запускает уникальный сервис по поиску арбитражного управляющего 03.06.2020, 16:320 Путин заявил о возвращении России к нормальной торговой жизни 03.06.2020, 16:274 Елена Полонская: Для создания хорошего парка аттракционов в Пскове нужны инвестиции
03.06.2020, 16:230 В Великих Луках участок должника выставят на торги за миллион рублей 03.06.2020, 16:140 Елена Полонская: Мы пытаемся не хоронить инициативы депутатов в недрах гордумы 03.06.2020, 16:010 Продуктовые наборы и защитные костюмы передали медикам в Опочке и Порхове 03.06.2020, 15:550 С недоступными туристам «в реале» коллекциями знакомит интернет-пользователей Пушкинский заповедник
03.06.2020, 15:480 «Дом Советов» с Еленой Полонской. ВИДЕО 03.06.2020, 15:410 «Инженерные каникулы» стартовали в псковском кванториуме 03.06.2020, 15:360 Дело на миллион: в Пскове изъята партия сигарет в особо крупном размере 03.06.2020, 15:306 «Крестовское»: остров мертвых
03.06.2020, 15:280 Супруг беременной невельчанки рассказал, как она оказалась на аппарате ИВЛ 03.06.2020, 15:241 На месте будущего парка «Россия - моя история» в Пскове демонтируют гаражи 03.06.2020, 15:200 Елена Полонская: Хотелось бы, чтобы работа регоператора ТКО была плановой, а не по звонку 03.06.2020, 15:183 Кто и как ремонтирует дороги в Пскове?
03.06.2020, 15:060 Глава Пскова надеется, что областное Собрание поддержит ее инициативу о приоритетном предоставлении мест в детсадах детям медиков 03.06.2020, 14:571 Елена Полонская: Пока мы идем по нарастающей, нужно соблюдать меры самоизоляции 03.06.2020, 14:5314 Артур Гайдук предложил упорядочить выход из дома по фамилии 03.06.2020, 14:430 Массовое проведение акции «Сад памяти» в Пскове перенесли на осень
03.06.2020, 14:330 Елена Полонская об Александре Братчикове: У нас нет вопросов, кто куда идет и кто кого контролирует 03.06.2020, 14:260 Столетнее дерево просит спилить жительница Гдова 03.06.2020, 14:241 Что будет с традиционными летними фестивалями в Псковской области 03.06.2020, 14:210 Глава города Пскова рассказала о своей «головной боли»
03.06.2020, 14:160 12 отделений почтовой связи в Псковской области доступны по предварительной записи 03.06.2020, 14:080 Елена Полонская отчитается о работе за 2019 год в конце июня 03.06.2020, 14:050 ФАС считает необходимым вернуть тариф на доставку газа в баллонах 03.06.2020, 13:520 В каких случаях нужен кадастровый инженер, рассказала псковский эксперт
03.06.2020, 13:430 Псковских школьников приглашают на онлайн-фотоориентирование 03.06.2020, 13:371 Избирательные участки из больниц в Дно и Великих Луках перенесут в другие помещения 03.06.2020, 13:300 Губернатору направлено обращение по поводу невыплаты аванса работникам «Псковпассажиравтотранса» 03.06.2020, 13:234 У каждого избирателя будет отдельная ручка при проведении общероссийского голосования
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.