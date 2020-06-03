Общество

Россияне на самоизоляции стали покупать водку в большой таре

В апреле продажи водки в таре более 1 литра увеличились на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Nielsen. Его данные учитывали продажи в городах России с населением от 10 тысяч человек.

По оценке Nielsen, ранее спрос на такую фасовку сокращался: с марта 2019 года по апрель 2020 года продажи водки в упаковке более 1 литра снизились на 26%. Продажи виски в таре 1–2 литра увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%.

Такую ситуацию в компании объяснили тем, что в период самоизоляции россияне запасались алкоголем, и крупная посуда для этого больше подходит.