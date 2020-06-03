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Общество

Как распознать прослушку смартфона, рассказал эксперт

04.06.2020 09:06|ПсковКомментариев: 2

Существует несколько признаков прослушки смартфона, один из распространенных — когда в гаджете присутствует стороннее приложение, которое сам владелец не устанавливал. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова.

Если телефон самопроизвольно включается и выключается, это тоже может говорить о прослушке. На это также указывает то, что он слишком сильно нагревается даже тогда, когда его не используют, и при этом быстро разряжается.

По словам Кускова, существует несколько видов прослушки, среди них легальные и нелегальные. Как отметил эксперт, определить это непросто, так как для подобных махинаций используется дорогостоящее оборудование.

Специалист порекомендовал приглядеться к быстрой разрядке батареи, это может значить, что какая-то программа работает в фоновом режиме.

Теги: #гаджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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