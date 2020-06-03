Общество

Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог

Врач-реаниматолог из Опочки Алексей Поднебесный скончался.

Об этом на странице ВКонтакте сообщил псковский врач-анестезиолог Алексей Смолин.

«В 22.50 остановилось сердце замечательного человека - врача-реаниматолога Поднебесного Алексея Семеновича. Он умер, сражаясь за наши жизни, а свою сохранить не сумел. Приехал в горбольницу из Опочки, чтобы помочь нам бороться с короновирусом. Светлая ему память. Псковичи, помянем его добрым словом. Еще на одного хорошего человека стало меньше», - написал Алексей Смолин в посте.