Общество

В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне. Это связано с празднованием Дня России и проведением парада Победы.

Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня - в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел «исторический парад победителей».

Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается, продолжительность рабочего дня на час не сокращается, подчеркнули в Роструде.