В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне. Это связано с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, сообщает РИА Новости.
Кроме того, ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня - в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел «исторический парад победителей».
Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается, продолжительность рабочего дня на час не сокращается, подчеркнули в Роструде.