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Общество

Александр Котов: Последствия эпидемиологической ситуации будут тяжелыми для всех регионов

04.06.2020 11:22|ПсковКомментариев: 0

Последствия эпидемиологической ситуации будут тяжелыми для всех регионов страны, и Псковская область здесь не исключение с учетом того, что на протяжении последних лет есть трудности с наполнением бюджета. Об этом заявил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он отметил, что при подготовке плана по восстановлению экономики, который разрабатывается правительством РФ по поручению президента нужно иметь в виду, что в регионах будут очень большие выпадающие доходы бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. 

«Мы понесем значительные финансовые потери и, соответственно, в этом случае мы рассчитываем на то, что федеральный центр окажет нам необходимую помощь», - подчеркнул Александр Котов. 

Также он пояснил, что речь не идет о восстановлении региональной экономики только за счет федеральных средств бюджета. «Безусловно, мы будем делать все возможное на своем уровне, что зависит от нас. То, что на федеральном уровне партия принимает участие в наполнении этого плана различными мероприятиями, которые предлагают региональные отделения, это, безусловно, принесет свои положительные результаты. На уровне регионального отделения мы уже собираемся сформулировать свои предложения – у нас выстроен конструктивный диалог с губернатором, с предпринимательским сообществом. Мы совместными усилиями найдем все возможности для того, чтобы на региональном уровне предпринять необходимые меры для поддержки бизнеса, для поддержки предпринимателей и сделать все, чтобы наши доходные источники вернулись к прежним показателям», - сказал Александр Котов.

Ранее сообщалось, что в партии «Единая Россия» будут контролировать выполнение шагов, обозначенных в общенациональном плане по выходу из кризиса.

Напомним, «Единая Россия» по результатам работы профильной рабочей группы представила правительству более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил перевести ее работу на постоянную основу.

В общенациональный план, по его словам, вошли инициативы партии о продлении выплат пособий по безработице на три месяца, упрощении отчетности для малого и среднего предпринимательства, а также ряд других предложений, значимых в сложившихся условиях.

Группа будет работать по нескольким основным направлениям — социальная политика, занятость населения, развитие предпринимательства, малый и средний бизнес, инфраструктура, цифровизация. В ходе совещания Андрей Турчак заявил, что сейчас важно проанализировать, как общенациональный план действий будет работать на местах.

«Мы понимаем, что субъекты сейчас нуждаются в особой поддержке, так как бюджеты сильно «просели» по доходам. И во-вторых, быстрое восстановление нормальной жизни после пандемии, обеспечение устойчивого роста нашей экономики во многом зависит от наших эффективных действий на местах», — сказал он.

Секретарь генсовета обозначил основные направления работы — это устойчивость местных бюджетов, поддержка моногородов, продление инвестиционных программ, поддержка транспортной отрасли и развитие внутреннего туризма, укрепление межрегиональных отношений, поддержка мобильной торговли.

«Общенациональный план является значимой частью наших предвыборных программ в регионах. «Единая Россия» должна активно участвовать в реализации предложенных мер на местах. Работа начнется с июля», — резюмировал Андрей Турчак.

Теги: #Единая Россия #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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