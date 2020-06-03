Общество

Программу «Своих не бросаем» реализуют псковские коммунисты и комсомольцы в период пандемии

Программу «Своих не бросаем» реализуют псковские коммунисты и комсомольцы в условиях коронавируса. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов.

По его словам, в Псковской области эта адресная программа не так сильно развита, как в других регионах. «Тем не менее, мы обзванивали членов партии, своих сторонников, маломобильных людей, пожилых, многодетных, спрашивали у них, какая нужна помощь, нужно ли помочь с продуктовыми наборами», - пояснил Дмитрий Михайлов.

По его словам, только единицы сказали «да. «А остальные сказали, что справятся, потому что им дети помогают, и также пожелали нам: "И вы тоже берегите себя, вы нам нужны, чтоб воплощать свои идеи в жизнь"», - рассказал гость студии.

Кроме того, в период действия ограничительных мер по коронавирусу, когда общественный транспорт ходил только по утрам и вечерам, псковские коммунисты несколько раз помогали пожилым псковичам добраться до поликлиники или больницы, заметил Дмитрий Михайлов.

В целом же, отметил он, в условиях пандемии в обком КПРФ поступает много звонков и предложений. «Мы рады, что наши действия находят отклик у людей», - заключил он.