Общество

Известная великолучанка в программе «Модный приговор» посоветовала разобрать гардероб на самоизоляции

Популярная певица из Великих Лук Анастасия Спиридонова рассказала в программе «Модный приговор», как самоизоляция помогла ей наконец-то навести порядок в своем гардеробе.

Анастасия Спиридонова призналась, что не ожидала, что у нее несколько почти одинаковых пиджаков красного и кипенно-белого цветов, и поняла, что не стоит задерживаться перед витриной, если она снова увидит нечто похожее, сообщает «МК в Пскове».

Она посоветовала перебрать вещи, которые давно отложены из-за того, что требуют ремонта. Возможно самое время отнести их в ателье. Кроме того, по мнению великолучанки, самое время примерить старые вещи, которые могут зазвучать по-новому.

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Напомним, певица стала известной на всю страну, когда вошла в финал первого шоу «Голос» на Первом канале.